سكيكدة: وضع تشكيل أمني متكامل لمرافقة الفتح التدريجي للشواطئ

وضع أمن ولاية سكيكدة تشكيلا أمنيا متكاملا لمرافقة الفتح التدريجي للشواطئ في سبيل توفير اجواء الطمأنينة والسكينة للمواطنين.

ودعا أمن ولاية سكيكدة المصطافين إلى احترام القواعد الصحية والوقائية، بما فيها الالتزام بإرتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي.

كما شدد على ضرورة التقيد بشروط الصحة والنظافة المتعلقة ببيع المواد الغدائية سريعة التلف حفاظا على صحة المستهلك، والمحافظة على نظافة الشواطئ، وتجنب الرمي العشوائي للنفايات خاصة الأقنعة الوقائية المستعملة، ووضعها في الاماكن المخصصة لذلك .

كما طالب أمن ولاية سكيكدة بتجنب الركن العشوائي للمركبات للحفاظ على إنسيابية حركة المرور.