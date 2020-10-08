سكيكدة.. وضع حد لجمعية اشرار كانت تعد لعملية سرقة بالزرامنة

وضعت مصالح الأمن بولاية سكيكدة حدا لجمعية اشرار لغرض الاعداد لجناية السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر.

وتمكن الأمن الحضري الحادي عشر بالزرامنة وفي ظرف قياسي من معالجة القضية.

حيث تحركت الضبطية بعد شكوى تلقتها من طرف مواطن تعرض لعملية سرقة، طالت محله التجاري من طرف مجهولين، وهذا بعد ان قامو بإحداث خلع بستاره الحديدي.

وتنقلت عناصر تحقيق الشخصية الى مسرح الجريمة وفتحت تحقيق في القضية وتكليف عناصر من الفرقة للبحث والتحري عن المتورطين.

وتم توقيف المتورطين ساعات قليلة بعد تلقي الشكوى وتم تحويلهم للمصلحة الأمن الحضري الحادي عشر بالزرامنة.

وتم تحرير ملف جزائي في حق المتورطين وتقديمهم أمام النيابة المحلية لدى محكمة سكيكدة أين تم إيداعهم الحبس.