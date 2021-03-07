سكيكدة.. وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في السطو على المنازل

تمكن عناصر الأمن الحضري بسكيكدة، من الإطاحة بجمعية أشرار تتكون من 7 أشخاص تورطوا في سلسلة قضايا سرقات.

واستهدفت السرقات عدة منازل، خاصة بحي واد الوحش بمدينة سكيكدة.

وتعود حيثيات القضية، إلى تلقي مصالح الشرطة بالأمن الحضري السادس لعدة شكاوي من قبل مواطنين، مفادها تعرض منازلهم للسرقة.

أين تنقلت الضبطية القضائية إلى عين المكان رفقة عناصر تحقيق الشخصية، وقامت بإجراء معاينات ميدانية وفتح تحقيق عن كل قضية.

وباشرت فرق الأمن الحضري تحقيق استهدف في مرحلته الأولى تشخيص المشتبه فيهم باستعمال التقنيات الحديثة في التحقيق.

ومن جهة أخرى تم تكليف فوج مخصص في البحث والتحري، لتحديد أماكن تواجد المشتبه فيهم.

ليتمكن عناصر الشرطة بعد جمع المعلومات الكافية، من توقيف عناصر هذه الشبكة واقتيادهم إلى المصلحة لاستكمال التحقيق.

وبينت مجريات التحقيق أن عناصر الشبكة، تقوم بالترصد لأصحاب المنازل واستغلال فترة غيابهم عنها لتنفيذ عمليات السرقة، قبل بيع المسروقات في ولايات مجاورة.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق أنجز ضد المشتبه فيهم ملف قضائي، تم بموجبه تقديمهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة.