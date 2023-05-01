سكيكدة: وضع حد لنشاط أفراد عصابات أحياء وتوقيف 14 شخصا

وضعت الفرق العملياتية لأمن ولاية سكيكدة من حد لنشاط أفراد عصابات أحياء مع توقيف 14 متورطا في شجارات جماعية بإحدى أحياء مدينة سكيكدة.

وحسب ذات المصالح العملية تمت بناء على تلقي مصالح الامن لنداءات إستغاثة من طرف مواطنين. مفادها وقوع شجارات عنيفة بحي مسيون بمدينة سكيكدة بين مجموعتين من الاشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء.

وعلى إثر ذلك تنقل عناصر الامن إلى موقع الحادث لتباشر التحريات الميدانية والتي اسفرت إلى تحديد هوية المتورطين في الشجار ضمن عصابات الأحياء وتوقيفهم. مع حجز الأسلحة البيضاء المستعملة من سيوف وسكاكين وقضبان حديدية. إضافة إلى كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة بخصوص إنشاء وتنظيم عصابة أحياء، التحريض والاشتراك في مشاجرة ضمن عصابة أحياء. الانخراط والمشاركة في عصابة الأحياء، حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، الإخلال بالنظام والسكينة العامة.