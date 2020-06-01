سكيكدة.. وضع حد لنشاط شبكتين مختصتين في ترويج المخدرات

تمكنت كل من فرقة البحث والتدخل BRI والأمن الحضري الخارجي بوشطاطة بأمن ولاية سكيكدة من تفكيك شبكات إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في قضايا منفصلة بكل من مدينة سكيكدة وبوشطاطة، حيث تم على إثر هاته العمليات توقيف 6 أشخاص وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.ذ

تعود حيثيات القضية الأولى إلى ورود معلومات إلى فرقة البحث والتدخل BRI ، بأمن ولاية سكيكدة ، والتي مفادها نشاط مشبوه لشخصين في ترويج المؤثرات العقلية بشارع هواري بومدين وهذا ما بينته عملية البحث والتحري ليتم رسم خطة أمنية مكنت من ا الإطاحة بهما وحجز حوالي 200 قرص من دواء بريغابلين ذو خصائص مؤثر عقليا ، إضافة إلى وصفات طبية مزورة لأطباء من وسط المدينة إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج 10 ملاين

بعد استكمال ملف الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة .

وفي ذات السياق تمكن عناصرنا بالأمن الحضري الخارجي بوشطاطة من توقيف شبكة إجرامية تتكون من 04 أشخاص تم توقيفهم عن قضية جنحة حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة بغرض الترويج والمتاجرة وهذا بعد ورود معلومات لفرقة الشرطة القضائية والتي مفادها نشاط مشبوه لأشخاص في ترويج المخدرات ، والذين تم الإطاحة بهم وحجز كمية من المخدرات .

بعد استكمال ملف الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة اين صدر في حق ثلاثة منهم أمر إيداع فيما صدر في حق الرابع استدعاء مباشر .