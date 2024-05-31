سكيكدة.. وفاة امرأة وإصابة 5 أشخاص في حادث مرور بسيدي مزغيش

لقيت امرأة مصرعها، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور ببلدية سيدي مزغيش بولاية سكيكدة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت عناصرها على الساعة 14سا03د، من أجل حادث إصطدام بين شاحنة وسيارة في المكان المسمى مخرج منطقة 40 ببلدية ودائرة سيدي مزغيش.

وخلف الحادث وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين بجروح مختلفة.ليتم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

أما الضحية المتوفية من جنس انثى، تبلغ من العمر 36 سنة تم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثت.