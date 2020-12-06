سكيكدة.. وفاة رضيع وإصابة 3 أشخاص في حريق ببلدية الحروش

لقي رضيع حتفه، فيما أصيب 3 آخرين، جراء حريق نشب داخل منزل في بلدية الحروش بسكيكدة.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن هذا الحريق اندلع في حدود الساعة الرابعة و47 دقيقة مساء اليوم.

وأسفر الحريق عن وفاة طفل يبلغ من العمر 4 أشهر، وإصابة طفل يبلغ من العمر سنتين بحروق في الوجه و اليدين، امراة تبلغ من العمر 34 سنة مصابة بحروق في الوجه، وإمرأة تبلغ من العمر 44 سنة وجدة في حالة اغماء .

وتمكنت مصالح الحماية من السيطرة على الحريق، ومنع إنتشاره الى غرف المنزل المتبقية و كذلك الطابق الارضي و الاول في عملية دامت 02سا و10د .