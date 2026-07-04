سكيكدة.. وفاة سبعينية إثر سقوطها من الطابق الثاني

لقيت امرأة حتفها، صباح اليوم السبت، إثر حادث سقوط من الطابق الثاني لبناية سكنية فردية متكونة من (ط أ+03)، بالمكان المسمى الولجة ببلدية ودائرة اولاد عطية في ولاية سكيكدة.

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية أولاد عطية من أجل حادث سقوط شخص من الطابق الثاني لبناية سكنية فردية. متكونة من ط أ+03.

وأشارت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث خلّف وفاة شخص من جنس أنثى في عين المكان، تلبغ من العمر 70 سنة. تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القل.

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