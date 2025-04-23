سكيكدة.. وفاة ستيني في حادث دهس

لقي شخص حتفه، صباح اليوم الأربعاء، في حادث مرور وقع بالمكان المسمى منزل بنديش عمار بلدية عزابة بولاية سكيكدة، حسب مأفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن الوحدة الثانوية عزابة تدخلت على الساعة 05سا29د، من أجل حادث دهس شاحنة صغيرة لشخص. بالمكان المسمى منزل بنديش عمار بلدية و دائرة عزابة.

مشيرا أن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 60 سنة. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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