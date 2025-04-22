سكيكدة.. وفاة شخصين متسممين بالغاز

توفي صباح اليوم الثلاثاء، شخصين متسممين بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من موقد نار بالمكان المسمى قرية لغديره، ببلدية الكركرة ولاية سكيكدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، انها تدخلت على الساعة 10سا31د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من موقد نار بالمكان المسمى قرية لغديره، ببلدية الكركرة دائرة تمالوس.

مشيرة ان الحادث خلف وفاة شخصين متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون تم نقل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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