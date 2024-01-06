سكيكدة.. وفاة شخصين وإصابة 4 اخرين في حادث مرور بعزابة

لقي شخصان مصرعهما، اليوم السبت، اثر حادث مرور بالطريق السيار شرق- غرب ببلدية عزابة في ولاية سكيكدة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها، على على الساعة 16سا48د، من أجل حادث تصادم تسلسلي على مستوى الطريق السيار شرق- غرب، منطقة راس الماء بلدية ودائرة عزابة.

وخلف الحادث وفاة شخصين من جنس ذكر، تم تحويلهما الى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة 4 اخرين بجروح متفاوتة تم اسعافهم ونقلهم الى نفس المستشفى.