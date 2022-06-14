سكيكدة: وفاة شخص في اندلاع حريق غابة ببلدية بني بشير
تسبب إندلاع حريق غابة ببلدية بني بشير، في ولاية سكيكدة، اليوم الثلاثاء، في وفاة شخص.
كما إندلع،صباح اليوم، حريق غابي بأعالي جبال سطورة بسكيكدة، وبالضبط على مستوى غابات و أدغال منطقة واد ڨريفة. الى غاية واد شادي مخلفا خسائر محدودة. وحسب مصالح محافظة الغابات، فإن الحريق إندلع في حدود الساعة 08سا و 30د.
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سطيف..نشوب حريق بمستودع لتخزين أجهزة من البلاستيك بمزلوق
شب حريق فجر اليوم الجمعة، والذي طال مخزن لمواد جاهزة يغلب عليها البلاستيك بحي الحشيشية بلدية مزلوق جنوب غرب سطيف.
وفي هذا السياق، أكدت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، أن كل الوسائل اللازمة لإخماد الحريق اتخذت، والمتمثلة في ثمانية شاحنات تدخل وسيارتين للاسعاف، وسيارتين لقيادة العمليات باجمالي 45 عون تدخل بمختلف الرتب.
وهذا تحت إشراف مدير الحماية الحماية المدنية بالنيابة. كما أكد نفس البيان أن الحريق بعد ساعة ونصف الساعة من المواجهة تمت السيطرة عليه.
فيما تواصلت عمليات الفرز والتقليب، واخماد بقايا الحريق إلى غاية الساعة السادسة، من هذا الصباح ولاتزال عملية الحراسة وتقدير الخسائر متواصلة.
مضيفا انه لم يخلف الحريق إصابات بشرية، لكن تسبب في احتراق واتلاف كميات هامة من اللوازم الجاهزة الخاصة بانجاز الشبكات الداخلية لاتصالات الانترنيت من كوابل، قولوت، توصيلات، خزائن.
فيما أشارت مصادر الحماية المدنية ان الفرق المتدخلة تمكنت من حماية كمات معتبرة أخرى من هذه المواد التي كانت كلها مخزنة في مستودع في الطابق الأرضي من البناية على مساحة اجمالية مقدرة بحوالي 300 متر مربع، وحماية الطابق العلوي من البناية ومنزل بالجوار.
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سطيف: وفاة شخصين في حادث مرور
كما لقي شخصين حتفهما اليوم الاربعاء، في حادث مرور، وقع بالطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية بالضبط بمنطقة عين عباسة.
وحسب ما افادت به قيادة الدرك الوطني، عبر صفحة “طريقي” فإن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، و إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
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سطيف: توقيف مسبوقين قضائيا وحجز 1100 كبسولة من المؤثرات العقلية
سطيف: توقيف مسبوقين قضائيا وحجز 1100 كبسولة من المؤثرات العقلية
تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف في إطار جهودها الرامية إلى مجابهة الجريمة الحضرية باختلاف أنواعها. من توقيف 3 أشخاص خطيرين من ذوي السوابق العدلية،
بعد أن تم التأكد من ضلوعهم في قضايا ترويج للمؤثرات العقلية. وتوقيفهم مع حجز كمية هامة منها قدرت بـ 1100 كبسولة من المؤثرات العقلية.
مع حجز سلاح أبيض محظور من الحجم الكبير ومبلغ مالي هام فاق الــ 76 ألف دج. والذي يعتبر من عائدات الاتجار بهذه السموم.
العملية أطرت من قبل أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسطيف وجاءت إثر استغلالهم لمعلومات تشير إلى تحركات مشبوهة.
لأفراد شبكة متورطة في ترويج المؤثرات العقلية على مستوى إقليم دائرة عين أرنات بسطيف. الأمر الذي أكدته تقارير المكلفين بالتحريات الميدانية، إذ وبعد الترصد وتتبع المشتبه فيهم. تم التدخل في الوقت المناسبة وتوقيفهم ثم استصدار أذون بتفتيش مساكن والتي كانت إيجابية.
بعد استكمال للإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهم عن تهمة الممارسة غير المشروعة لمهنة الصحة. حيازة أدوية صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا لغرض البيع.
إلى جانب حيازة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس. دون أي مقتضى شرعي أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت.