سكيكدة: وفاة شخص وإصابة 24 آخرين في حادث حافلة 

أسفر حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين، بسيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 85، تحديدا على مستوى قرية أحمد سالم عن وفاة شخص وإصابة 24 آخرين.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الحادث نجم عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط تمالوس_القل. بسيارة سياحية من نوع “ستبواي”، ما خلف وفاة سائق السيارة. واصابة 24 شخص آخر بإصابات متفاوتة الخطوة.

هذا وقد تكفلت مصالح الحماية المدنية بتمالوس بنقل ضحايا الحادث إلى المصالح المختصة بالمؤسسة الاستسفائية بمتمالوس بمساعدة مواطنين.

أين تم التكفل بالمصابين قبل أن يسمح ل 10 منهم بمغادرة المؤسسة لحالتهم الصحية، فيما تم وضع البقية تحت الرقابة الصحية.