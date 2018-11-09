سكيكدة.. وفاة شرطي داخل منزله وهلاك طفلة تحت عجلات جرار

نقلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، جثة شرطي يعمل بأمن دائرة القل غربي سكيكدة، حيث وجد داخل منزله العائلي الكائن بمنطقة تلزة.

ويبلغ المعني المدعو “ب،ص” 40 سنة ، يكون قد أصيب بسكتة قلبية.

وقد باشرت مصالح الأمن المختصة تحقيقاتها عن أسباب الوفاة.

وفي ذات السياق، لقيت طفلة حتفها تدعى “ب،و” 13 سنة تحت عجلات جرار والدها ببلدية بني ولبان جنوبي ولاية سكيكدة.

وحسب شهود عيان، فإن الطفلة توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها من الجرار، اثر انقلابه عندما كانت العائلة تستعمله للتنقل إلى حقل الزيتون لمباشرة عملية الجني.