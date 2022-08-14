سكيكدة: وفاة عروسين بعد زفافهما في ظروف غامضة

اهتز حي ديار الزيتون التابع اداريا إلى بلدية عزابة بسكيكدة، زوال اليوم الأحد، على وقع العثور على جثتي عريسين داخل مسكنهما العائلي.

وحسب ما توفر من معلومات فإن العريسين اللذين لم يمر على زواجهما سوى 24 ساعة. عثر عليهما جثث هامدة من طرف أفراد العائلة.

قبل أن يتم إخطار الجهات الوصية التي تدخلت على الفور. حيث تم تحويل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية محمد دندان بعزابة من قبل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية

فيما باشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادثة التي أسدل خبرها ستار الحزم على الحي.