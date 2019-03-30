سكيكدة : وفاة عريف متقاعد في الجيش إثر حادث إنقلاب دراجة نارية في طريق جبلي بالسبت

تدخل، مساء اليوم، أعوان الحماية المدنية لدائرة عزابة بسكيكدة، لانتشال جثة شاب من بين الاحراش ، بمنطقة ” كاف أونار” الحبلية ببلدية السبت.

وهذا بعد تعرضه لحادث انقلاب دراجته النارية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد دندان بعزابة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الأمر يتعلق بعريف متقاعد في الجيش الوطني الشعبي يدعى”ع ر” يبلغ من العمر28 سنة.

أين كان يمتطي دراجة نارية على الطريق الجبلي المؤدي إلى ولاية قالمة انطلاقا من بلدية السبت بسكيكدة.

قبل ان يفقد السيطرة عليها ويسقط في منحدر خطير أين أصيب بعدة جروح تسببت في وفاته بعين المكان.

هذا وقد باشر عناصر فرقة الدرك الوطني لبلدية السبت تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث.