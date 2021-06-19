سكيكدة.. وفاة غطاس هاوي غرقا بشاطئ الغرفة بالمرسى

عثر صيادون هاوون، فجر اليوم السبت، على جثة هاوي صيد بالغطس، على مستوى شاطئ “الغرفة” بمنطقة رأس الحديد ببلدية المرسى أقصى شرق ولاية سكيكدة.وحسب ما توفر من معلومات فإن الضحية المسمى “ف.ح” البالغ من العمر 30 سنة، كان في رحلة صيد عن الطريق الغطس، بالشاطئ المذكور.

قبل أن تغلبه أمواج البحر التي ارتفعت ليلة أمس بسبب رياح اجتاحت المنطقة.وهو ما جعله يفقد السيطرة، قبل أن يفارق الحياة و ترميه الأمواج إلى الشاطئ.وتم انتشال جثة الضحية، من قبل صيادين هاوين بمساعدة مواطنين، ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية محمد دندان بعزابة.

كما تسببت الرياح القوية التي اجتاحت ليلة أمس الجمعة، بالخصوص الجهة الشرقية من ولاية سكيكدة، في انقلاب قارب صيد على بعد حوالي 12 ميل بحري قبالة شاطئ رأس الحديد ببلدية المرسى أقصى شرق ولاية سكيكدة.ما أسفر على غرق صيادين تم انقاد أحدهما فيما لا يزال آخر مفقود.

وحسب مصادر محلية بعين المكان فإن الصيادين كانا في رحلة صيد عادية.قبل أن يتعرضا للرياح قوية يسميها أهل المنطقة بـ”البفانيا”.ما تسبب في انقلاب الزورق، وفيما نجا أحدهما بعد أن قاوم الأمواج حتى عثر عليه صيادين كانوا في الجوار، لا يزال زميله مفقود. ولا تزال عملية البحث عنه جارية من قبل مصالح الحماية المدنية ممثلة في أعوان الفرقة الثانوية بعزابة.وغطاسين من الوحدة البحرية للحماية المدنية، بمساعدة صيادين من أبناء المنطقة.