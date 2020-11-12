سكيكدة.. وفاة مدير إبتدائية 5 جويلية بسبب كورونا

لفظ، الأستاذ يوسف جغيرد، الذي يشغل منصب مدير مدرسة ابتدائية 5 جويلية بني مالك بمدينة سكيكدة، أنفاسه الأخيرة متأثرا بفيروس كورونا.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن المعني البالغ من العمر 63 سنة كان قد أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي.

قبل أن يتم وضع المعني، بالمصلحة المختصة على مستوى مستشفى القل، قبل أن يحول إلى مستشفى تمالوس قبل 3 أيام بسبب مشكلة نقص الأكسيجين _حسب أقاربه_ لينتقل إلى رحمة الله، ليلة أمس.

يذكر أنه تم تسجيل حالات اشتباه وسط المؤطرين والتلاميذ في حوالي 18 مؤسسة تربوية بولاية سكيكدة، في الأيام القليلة الماضية.