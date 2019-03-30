سكيكدة : 10 جرحي في حادث مرور بعزابة

أصيب اليوم السبت 10 أشخاص بجروح إثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 44 في شطره الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 44 بالقرب من قرية الإخوة مسعي ببلدية عزابة.

وتمثل في إصطدام سيارتين سياحيتين واحدة من نوع “سايل” وأخرى من نوع ” شوفروليه ” كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس.

حيث خلف إصابة 10 جرحى تتراوح أعمارهم بين عامين و35 سنة.

أين تم نقلهم من قبل أعوان الفرقة الثانوية للحماية المدنية بعزابة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية محمد دندان بعزابة.

ليتم الاحتفاظ ب 8 من الجرحى على مستوى مصلحة العناية المركزة بالمؤسسة المذكورة.

فيما تم تحويل إثنين إلى المستشفى الجامعي بعنابة لخطورة حالتهما وهما إمراة تبلغ من العمر 27 سنة وطفلة 8 سنوات.

من جهتها مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا باشرت تحقيقا لتحديد الملابسات الحقيقية لهذا الحادث المؤلم.