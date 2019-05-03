سكيكدة: 16 جريحا في حادث إصطدام حافلة بشاحنة برمضان جمال
أسفر حادث مرور شهده مدخل الغربي لمدينة جمال برمضان ولاية سكيكدة على إصابة 16 شخص بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بجمال برمضان.
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أسفر حادث مرور شهده مدخل الغربي لمدينة جمال برمضان ولاية سكيكدة على إصابة 16 شخص بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بجمال…
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أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني إثر دورية بحث و تفتيش بتيندوف تاجر مخدرات على متن مركبة سياحية محملة ب 34.5 كاغ من…
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https://www.youtube.com/watch?v=Rq_JSmNG4ik
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