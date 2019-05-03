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سكيكدة: 16 جريحا في حادث إصطدام حافلة بشاحنة برمضان جمال

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سكيكدة: 16 جريحا في حادث إصطدام حافلة بشاحنة برمضان جمال
بقلم وافي مهاجري

أسفر حادث مرور شهده مدخل الغربي لمدينة جمال برمضان ولاية سكيكدة على إصابة 16 شخص بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بجمال برمضان.


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