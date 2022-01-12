سكيكدة..17 جريحا في حادث مرور بمنزل الأبطال بعزابة

أسفر، حادث سير شهدهالطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة، عن إصابة 15 شخصا.

أين تتراوح أعمارهم بين 6 و 70 سنة مهم 8 رجال و 6 نساء وطفلة بجروح متافوتة الخطورة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الحادث الذي نجم اثر اصطدام مركبة لنقل المسافرين من نوع ” طويوطا ” بسيارة نفعية من نفس النوع.

وكادت أن تكون خسائره وخيمة بالنظر للمكان الذي حدث فيه، حيث اصطدمت المركبتين فوق جسر عالي.

هذا وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية وقامت بنقل البعض من المصابين الذيمن تنقل عد منهم في سيارات خواص إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاسشتفائية محمد دندان بعزابة.

أين تلقوا الإسعافات اللازمة وتم التكفل بهم على مستواها دون تحويل أي مصاب إلى مسشتفيات أخرى.

إلى ذلك تكفلت مصالح الأمن المختصة إقليميا لفك حركة السير على هذا الطريق المهم جدا في خريطة النقل بالولاية.

بعد ذلك مباشرة تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات هذا الحادث.