سكيكدة: 17 مصابا في حادث اصطدام سيارة سياحية بحافلة

أصيب 17 شخصا بجروح في حادث اصطدام سيارة سياحية بحافلة وانحرافهما، بالطريق الوطني رقم 85 قرب مقبرة الشهداء بلدية القل.

وقد تدخلت الوحدة الثانوية القل، اليوم الإثنين، في حدود الساعة الساعة 13 و52 د، لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة سياحية بحافلة وانحرافهما بالطريق الوطني رقم 85 قرب مقبرة الشهداء بلدية القل.

وحسب الحماية المدنية لولاية سكيكدة، فقد خلف الحادث إصابة 17 شخص بإصابات مختلفة.