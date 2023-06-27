قناة النهار سكيكدة : 3 توائم تحققن النجاح في شهادة التعليم المتوسط بالحروش بقلم قناة النهار نشر في 27 جوان 2023 - 13:13 شارك غرِّد أرسل 99 0 سكيكدة : 3 توائم تحققن النجاح في شهادة التعليم المتوسط بالحروش إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/D9Vg1 اقرأ أيضا ميلة : بعد الفيضانات الأخيرة..آمال المتضررين في التعويضات قناة النهار 06 جوان والي وهران :" نسبة أشغال مصنع فيات تجاوزت الـ 60% وسيتم استلامه نهاية هذه السنة" قناة النهار 13 جوان مبروك بوبكر: بداياتي كانت في مواقع التواصل الإجتماعي بوسائل بسيطة وبالمختصر المفيد قناة النهار 14 جوان "طالع هابط: الشيخ النوي .. "ما تفهم والو في سكيكدة.. مع دخول موسم الإصطياف قطعوا الطريق قناة النهار 06 جوان رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الطبعة الـ 54 لمعرض الجزائر الدولي قناة النهار 20 جوان لحظة وصول الرئيس تبون إلى سانت بترسبورغ للمشاركة في المنتدى الإقتصادي الدولي قناة النهار 16 جوان الفرصة الثانية : قصة مثيرة لشقيقين أحدهما متورط في المهلوسات و النهاية غير متوقعة قناة النهار 23 جوان دقـــائق قبل بداية إمتحان اللغة الفرنسية.. بداية توافد المترشحين إلى المراكز قناة النهار 07 جوان "مترشحة لإجتياز البيام :" أسئلة مادة العلوم كانت هدية قناة النهار 07 جوان صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة البكالوريا .. قناة النهار 12 جوان