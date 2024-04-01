سكيكدة.. 3 ضحايا في إصطدام بين سيارة و شاحنة
بقلم عايدة.ع
أصيب ثلاثة أشخاص، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب نفق منطقة بوغلبون بلدية عين بوزيان و دائرة سيديمزغيش بولاية سكيكدة.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 08سا18د ، من اجل حادث إصطدام بين سيارة وشاحنة. على مستوى الطريق السيار شرق غرب نفق منطقة بوغلبون بلدية عين بوزيان و دائرة سيدي مزغيش.
مشيرة أن الحادث خلف إصابة 03 أشخاص من بينهم ضحيتين محصورتين داخل السيارة تم اسعافهم و اجلاؤهم الى المستشفى المحلي.
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