سكيكدة.. 3 ضحايا في حادث مرور بسيدي مزغيش

بقلم عايدة.ع
سكيكدة.. 3 ضحايا في حادث مرور بسيدي مزغيش
أصيب 3 أشخاص في حادث مرور وقع  بالمكان المسمى منطقة البياضة بلدية ودائرة سيدي مزغيش، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الوحدة الثانوية سيدي مزغيش  تدخلت من أجل اصطدام دراجة تجارية ذات عربة ودراجة نارية. بالمكان المسمى منطقة البياضة   بلدية ودائرة سيدي مزغيش.

حيث خلف الحادث إصابة 03 أشخاص بإصابات مختلفة تتراوح أعمارهم مابين (17 -  52 سنة ). تم تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان وتحويلهم إلى العيادة متعددة الخدمات سيدي مزغيش.

