سكيكدة: 33 شخصا يتقدمهم الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية تحت الرقابة القضائية

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بسكيكدة، أمرا بوضع 33 شخصا يتقدمهم الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية ” ط ، ع ” والأمين العام لنفس المؤسسة ” ق، م” ورئيس لجنة المساهمة “ل، ي” ونائبه.

بالإضافة إلى رئيس قسم الشؤون الاجتماعية والبقية إطارات من المؤسسة المينائية، تحت الرقاة القضائية مع الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني.

وهذا بعد متابعتهم بتهم تتعلق بجنحة التزوير واستعمال المزور في محرر تجاري وعرفي، جنحة تحرير وإقرار يثبت وقائع غير صحيحة ماديا.

كما تم متابعتهم بجنحة إخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جنح، جنحة إساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم خرق فيه القوانين والتنظيمات المعمول بها.

بهدف تمكين الغير من منافع غير مستحقة، جنحة تبديد أموال عمومية والاستعمال الغير شرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير، جنحة التمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي.

كما تم متابعة في ذات القضية 3 متعاملين اقتصاديين وهم ” ب،م “، ” ب ، ت”، ” ب ، ح ” يتهم تتعلق جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية.

وجنحة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوده بغرض الحصول على منافع غير مستحقة

جاء هذا اثر تحقيقات باشرتها فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسكيكدة، تنفيذا لتعليمات النيابة المختصة إقليميا، تتعلق بتجاوزات سجلت على مستوى المؤسسة المينائية.

أين تم اكتشاف ثغرات مالية بسبب استعمال وتبدي أموال وممتلكات عمومية لصالح حزب سياسي، مع تمويله بصفة خفية.