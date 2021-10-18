سكيكدة: 5 جرحى في إصطدام بين حافلة وسيارتين

أصيب 5 أشخاص بجروح، في حادث مرور وقع زوال اليوم الإثنين، تمثل في إصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة نفعية وسيارة سياحية.

وحسب الحماية المدنية بولاية سكيكدة، فقد تدخلت وحداتها في حدود الساعة الـ14 سا و41 د. من أجل حادث إصطدام حافلة بسيارتين على مستوى المكان المسمى بوشطاطة. ولا تزال العملية متواصلة لحد الآن.

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