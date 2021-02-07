سكيكدة: 6 سنوات حبسا نافذا لمديري السكن والوكالة العقارية و3 سنوات لزوجة برلماني

قضت محكمة الجنح بسكيكدة ،أمس،بعقوبة الحبس النافذ بـ6 سنوات في حق مدير السكن ومدير الوكالة العقارية السابق الموجود رهن الحبس.

بالإضافة الى 3 سنوات في حق زوجة برلماني تعمل مرقية عقارية، بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.

و إساءة استغلال الوظيفة والثراء الغير مشروع.

وتعود حيثيات هذه القضية تعود إلى السنة الماضية، عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن والجهات القضائية المختصة إقليميا.

تفيد بوجود شبهات في صفقة مشروع 30 مسكن ترقوي ببلدية بكوش لخضر شرقي ولاية سكيكدة.

أين استفادت مرقية عقارية بطريقة مخالفة للقانون من المشروع، وكذا بيع محلات تجارية لشقيقة برلماني.

وفيلا بمنطقة العربي بن مهيدي بعاصمة الولاية بطرق مخالقة للتشريعات المعمول بها لبرلماني من التجمع الوطني الديمقراطي يتواجد حاليا خارج أرض الوطن.

وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية، بعد تعليمة نيابية عن وجود خروقات في العمليات المذكورة.

ليتم استدعاء الأطراف المعنية والاستماع إلى أقوالهم، فيما غاب عن جلسة الاستماع للبرلماني السابق المتواجد منذ فترة خارج الوطن.