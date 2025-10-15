سكيكدة.. 6 ضحايا في انقلاب حافلة للنقل المدرسي بالحروش

أصيب 6 أشخاص في حادث مرور، وقع صباح اليوم الأربعاء، بالمكان المسمي الطريق المزدوج مخرج بلدية الحروش بجانب محطة البنزين ببلدية الحروش ولاية سكيكدة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن إسعافات الوحدة الثانوية الحروش تدخلت اليوم علي الساعة 07سا50 د. من أجل حادث مرور يتمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المدرسي بالمكان المسمي الطريق المزدوج. مخرج بلدية الحروش بجانب محطة البنزين ببلدية ودائرة الحروش.

مشيرة أن الحافلة تعمل للنقل المدرسي من دائرة الحروش إلى المدرسة الابتدائية بقرية السطاح التابعة إلي بلدية صالح بو الشعور.

حيث خلّف الحادث ستة (06) مصابين ( أساتذة) من جنس انثى، مصابين بحالة صدمة وبعض الخدوش. وهم في حالة مستقرة، تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى الحروش.

