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سكيكدة : 7 جرحى في حادث مرور بسيدي مزغيش

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سكيكدة : 7 جرحى في حادث مرور بسيدي مزغيش
بقلم محمد حمادة

اسفر حادث مرور شهده الطريق الوطني رقم 85 الرابط بين القل و قسنطينة وتحديدا بمنطقة ” الخنقة” التابعة لبلدية سيدي مزغيش بسكيكدة، على اصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الحادث نجم إثر اصطدام سيارتين سياحيتين واحدة من نوع بيجو 206 و أخرى من نوع اتوس مع شاحنة من الوزن الثقيل.

ما خلف اصابة 7 أشخاص تم تحويلهم من قبل عناصر الفرقة الثانوية للحماية المدنية بالحروش إلى العيادة المتعددة الخدمات بسيدي مزغيش.

قبل تحويل 2 منهم إلى مستشفى  الحروش لخطورة حالتهما.

وفي وقت لا تزال أسباب الحادث مبهمة باشرت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليمبا تحقيقا لتحديدها.


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