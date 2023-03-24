سكيكدة: 7 سنوات سجنا نافذا لتاجرين بتهمة المضاربة في الزيت

ادانت، محكمة تمالوس الإبتدائية، بولاية سكيكدة تاجران بعقوبة السجن النافذ لمدة 7 سنوات لكل واحد منها. مع غرامة مالية 2 مليون دينار جزائري. بعد متابعتهما بجنحة المضاربة في المواد ذات الإستهلاك الواسع.

وقد تم توقيف المعنيان، وهما ( ق، أ) و ( ج، ب )، من قبل مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح التجارة لولاية سكيكدة. في حدود منتصف الليل على مستوى الطريق الولائي المؤدي إلى بلدية عين قشرة. على متن سيارة نفعية كانت بها كمية معتبرة. من مادة زيت المائدة موجهة للمضاربة.