سكيكدة.. 7 سنوات سجنا نافذة في حق المدير المحلي لـ”كاكوبات” بتهم فساد واختلاس أموال عمومية

قضت محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة اليوم الاثنين، بالسجن مدة 7 سنوات نافذة في حق المدير المحلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (كاكوبات).

وذلك بسبب تهم تتعلق بقضايا فساد واختلاس أموال عمومية، حسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية.

هذا وأصدرت ذات المحكمة أيضا أحكاما بسنتين سجنا منها سنة موقوفة النفاذ في حق 6 متهمين آخرين، منهم سكريتيرة المدير المحكوم عليه اليوم.

وأوضح المصدر نفسه، أن سكريتيرة والمدير كانا يقومان بالولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات والقيام بتصريحات تكميلية للأجور ونسبها لأشخاص غير معنيين بها و مقربين لهما،

على غرار تجار وحرفيين على أساس أنهم عمال مصرح بهم لدى الصندوق مع وضع عناوين وهمية لهم وحسابات بنكية لتجار يبيعون سلعهم بالتقسيط يتم التقرب منهم واقتناء أشياء من عندهم واستغلال حساباتهم البنكية في عملية الاختلاس.

بينما الأشخاص الخمسة الآخرين فقد توبعوا بتهم الإخفاء العمدي لجزء من العائدات المتحصل عليها من اختلاس الأموال العمومية” و”جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية”.

وحسب ذات المصدر، فإن المدير و سكريتيرته بالإضافة إلى باقي الأطراف متهمين باختلاس 7 ملايين و 290 ألف دج.