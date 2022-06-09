سكيكدة: 700 شرطيا لتأمين امتحان شهادة البكالوريا

سطرت مصالح أمن ولاية سكيكدة مخططا أمنيا يعتمد على تسخير تعداد مقدر ب 700 شرطي من مختلف الرتب،مساهمة منها في تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2021/2022.

ويعمل هذا الفريق الشرطي، بشكل مباشر على مستوى كافة المراكز المتواجدة بإقليم اختصاص أمن ولاية سكيكدة. والمقدر عددها بـ57 مركز منها 22 على مستوى مدينة سكيكدة.

بالإضافة إلى مع توفير كافة الإمكانيات المادية بهدف ضمان تغطية أمنية ملائمة لكل مجريات الامتحان.

وسيشمل هذا المخطط الوقائي تأمين كل مراكز الامتحانات والأماكن المحيطة بها بمدة كافية قبيل الامتحانات. بالإضافة إلى أيام الامتحان.

وكذا تسخير تعداد شرطي ملائم لضمان دوريات راكبة وراجلة على مستوى كافة القطاع خصوصا بالمحيط الخارجي للمراكز.

واتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بضمان أمن وسلامة الممتحنين. مع تسخير المركبات والدراجات النارية لتسهيل حركة المرور بالمحاذاة من مراكز الامتحان.

إلى جانب ذلك سيشمل المخطط تأمين مركز التوزيع وضمان المرافقة الأمنية لمواضيع الأسئلة. وأوراق الإجابات بالتنسيق مع موظفي قطاع التربية الوطنية.

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