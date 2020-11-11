سكيكدة: 8 جرحى في إصطدام تسلسلي بحمادي كرومة

أسفر حادث مرور شهده الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي سكيكدة و عنابة، تحديدا بالمدخل الخامس للقاعدة الصناعية سوناطراك ببلدية حمادي كرومة، على إصابة 8 أشخاص تترواح أعمارهم بين 11 و59 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة.

ليتم اسعافهم وتحويلهم من قبل عناصر الفرقة الرئيسية للحماية المدنية، إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة بعاصمة الولاية.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث يتمثل في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة أدى إلى اصطدام تسلسلي مع شاحنة لتوزيع الحليب وسيارة.

ما خلف العدد المذكور من الإصابات.