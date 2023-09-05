سكيكدة.. 9 ضحايا في تصادم تسلسلي لسيارتين وشاحنة

لقي شخص حتفه وأصيب ثمانية (08) آخرين، في حادث مرور مميت وقع على مستوى المكان المسمى بوشطاطة بلدية ودائرة سكيكدة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن مصالحها تدخلت من أجل حادث تصادم تسلسلي. لسيارتين وشاحنة ذات مقطورة بالمكان المسمى بوشطاطة ، بلدية و دائرة سكيكدة.

وأضاف المصدر، أن الحادث خلف وفاة شخص عمره 29 سنة واصابة 08 آخرين بجروح مختلفة. تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي. فيما تم تحويل جثة المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث.