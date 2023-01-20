سكيكدة: إنقاذ 4 أشخاص من عائلة واحدة من الموت إختناقا بالغاز

تدخل، أفراد الحماية المدنية التابعين للمركز المتقدم سكيكدة، لأجل تحويل 04 اشخاص من عائلة واحدة، أصيبوا باختناق بغاز أحادي اوكسيد الكربون متسرب من سخان الماء بمنزل العائلة بعمارة بحي الاخوة ساكر بعاصمة الولاية سكيكدة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن المغنيين الذين تتراوح أعمارهم بين (05 سنوات و 81 سنة، قدمت لهم الإسعافات الأولية ونقلوا إلى مستشفى سكيكدة، بعد أن تمكنوا من الابلاغ عن حالتهم قبل حدوث الكارثة.