سكيكدة: جماعة أشرار تعتدي على طاقم طبي وشبه طبي بإستعجالات مستشفى عبد الرزاق بوحارة

أقدمت مجموعة من الأشخاص مجهولي العدد ، بالاعتداء على العاملين بمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية، بالمؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة بعاصمة الولاية سكيكدة.

حيث قاموا في حدود الساعة الساعة السادسة من مساءا اليوم بالتعدي بالضرب على الأطباء وشبه طبيين واعوان الامن لفظيا وجسديا.

كما قامت هذه الجماعة بتخريب معدات إدارية وطاولات للفحص وكراسي يتجاوز سعرها اكثر من 100 مليون دينار جزائري.