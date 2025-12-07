سكيكدة.. قتيل و16 جريحا في حصيلة أولية لاصطدام بين سيارة وحافلة لنقل المسافرين

تدخلت وحدات الحماية المدنية بكل من الحروش، رمضان جمال، الحدائق وسيدي مزغيش، اليوم على الساعة 16:50، عقب وقوع حادث مرور خطير على مستوى الطريق السيار شرق-غرب قرب محطة بوقارون باتجاه قسنطينة، ببلدية ودائرة الحروش.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة لنقل المسافرين، ما خلّف حصيلة أولية ثقيلة تمثلت في وفاة شخص واحد وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 مصابين في حالة بليغة، إضافة إلى حالات صدمة وسط الركاب.

وتجري العملية بإشراف مباشر من مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة، العقيد الصادق دراوات. إذ سخّرت المديرية الإمكانيات اللازمة للتدخل، من بينها شاحنة إطفاء واحدة و8 سيارات إسعاف لنقل الجرحى نحو المؤسسات الصحية. بالاضافة إلى الفرقة الطبية للحماية المدنية.