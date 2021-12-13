سكيكدة: مصرع عامل وإصابة إثنين آخرين اثر سقوط رافعة بمشروع سكني

لقي عامل مصرعه وأصيب إثنين آخرين اثر حادث سقوط رافعة في مشروع بناء سكنات عدل ببلدية امجاز التشيش بولاية سكيكدة.

حيث لفظ الضحية المتوفي وهو شاب يبلغ من العمر 37 سنة، ينحدر من ولاية قسنطينة، أنفاسه الأخيرة على مستوى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستفائية الحروش التي تم نقله لها بمعية زميليه و البالغين من العمر 23 و43 سنة، واللذين لازالا تحت المراقبة الطبية رغم استقرار حالتهما الصحية.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الضحايا تفاجأو بسقوط الرافعة خلال الأشغال ما جعلهم لا يستطيعون تفاديها.

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لقي مناصر مصرعه يدعى “سمير. ب” ، أمسية اليوم، اثر سكتة قلبية خلال مباراة “الخضر” ضد المغرب.

وينحدر هذا المناصر حسب مصادر النهار اونلاين من بلدية بريكة بأحد مقاهي حي طريق بسكرة.

ويبلغ هذا الأخير 54 سنة، أين توفي بعد تسجيل بلايلي هدف التقدم اثر سكتة قلبية و بعد فرحة هستيرية.

هذا وحقق المنتخب الوطني للمحليين، اليوم السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي.

وانتهى الوقت الرسمي، والشوطين الإضافيين من هذه المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة. كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3 وبهذا حقق المنتخب الوطني للمحليين تأهلهم للدور النصف نهائي من كأس العرب، أين سيواجهون المنتخب القطري. طالع أيضا: وفاة مناصر من بريكة بسكتة قلبية خلال مباراة “الخضر” ضد المغرب لقي مناصر يبلغ 14 سنة مصرعه، بعد سقوطه من شاحنة كانت تقلهم بمحور الدوران أمام مديرية الثقافة بولاية تندوف. مناصر “الخضر” كان يحتفل بعد فوز المنتخب الوطني أمام المغرب وتأهله الى الدور القادم . هذا وحقق المنتخب الوطني للمحليين، اليوم السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي. وانتهى الوقت الرسمي، والشوطين الإضافيين من هذه المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة. كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3

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