سكيكدة.. وفاة شخصين وتسجيل 5 حالات مؤكدة بداء الدفتيريا

سجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة 5 حالات مؤكدةبداء الدفتيريا (الخُناق) على مستوى ولاية سكيكدة من بينها حالتي وفاة.

ووفقا لبيان الوزارة تمثلت حالتي وفاة في رجل من جنسية اجنبية، يبلغ من العمر 25 سنة وطفلة تبلغ من العمر 12 سنة كانت غير ملقحة ضد هذا الداء.

وأكد الوزارة انه فور تسجيل هذه الحالات، تمّ تشكيل خلية أزمة على مستوى مديرية الصحة والسكان لولاية سكيكدة، قصد متابعة تطور الوضعية الوبائية عن كثب.

وباشرت اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاستشفائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية .

كما باشرت المصالح الصحية المختصة تحقيقات وبائية دقيقة حول الحالات المسجلة، شملت الأشخاص المحتكين بالحالات.

وتمّ إخضاعهم للعلاج الوقائي (chimioprophylaxie) إضافة إلى تلقيحهم ضد داء الدفتيريا، وذلك لمنع انتشار العدوى وتفادي ظهور حالات جديدة.

في حين اكدت الوزارة تلقيح 514 شخصا خلال 48 ساعة الماضية، في إطار حملة تلقيح استباقية ، تشرف عليها الفرق الصحية المحلية تحت إشراف خلية الأزمة الولائية.

وبهذا تؤكد الوزارة أن الوضعية مستقرة، وأن المتابعة الميدانية مستمرة بشكل دقيق ويومي، من خلال تعزيز أنشطة المراقبة الوبائية على مستوى جميع الهياكل الصحية بالولاية.

كما تقوم المصالح الصحية بالتكفل بالحالات المسجلة وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها.

وتدعو الوزارة جميع المواطنين إلى ضرورة احترام رزنامة التلقيح ، مؤكدة أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع والأنسب للوقاية من داء الدفتيريا و مختلف الأمراض المعدية، وأن اللقاحات متوفرة عبر مختلف المؤسسات الصحية.