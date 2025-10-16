سكيكدة.. وفاة شخص بـ الدفتيريا ومديرية الصحة تدعو المواطنين للتلقيح

أعلنت مديرية الصحة والسكان لولاية سكيكدة، عن تسجيل عدد من حالات الإصابة بمرض الدفتيريا عبر إقليم الولاية، من بينها حالات معقدة وحالة وفاة.

وحسب بيانٍ لمديرية الصحة والسكان لولاية سكيكدة، فإن أعراض هذا المرض تبدأ عادة بالتهاب في الحلق وصعوبة في البلع والتعب.

وفي حال عدم التشخيص والعلاج مبكرًا، قد تتفاقم الحالة لتتسبب في مضاعفات قلبية وعصبية خطيرة، قد تؤدي إلى الوفاة.

وأكدت الهيئة ذاتها أن التلقيح يعَدُّ الوسيلة الأنجع للوقاية من هذا المرض على المستويين الفردي والمجتمعي. داعية جميع مواطني الولاية، لا سيما القاطنين ببلديتي سكيكدة وفلفلة، إلى التوجه نحو مراكز التلقيح لتلقي الجرعة التعزيزية بالنسبة للبالغين، وضمان استكمال تلقيح الأطفال وفق البرنامج الوطني الموسع للتلقيح.