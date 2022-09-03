سكيكدي يصنع الحدث .. يتزوج بإمراتين في عرس واحد

صنع شاب من ولاية سكيكدة الحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي بزواجه من إمراتين واقام حفل الزفاف في يوم واحد.

وحسب صفحات التواصل الإجتماعي عقد شاب من ولاية سكيكدة قرانه على إمراتيتن واقام حفل زفافه في يوم واحد وبقاعة حفلات ضمن الزوجتين.

وألهب السكيكيدي رواد منصات التواصل الإجتماعي من خلال صنعه الإستثناء وزوجه بإمراتين في عرس واحد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل بشكل رهيب معبرين عن أرائهم في الموضوع متمنيين لهم بالحياة السعيدة وكذا الهناء.