سكّان حي عبان رمضان بالجلفة يغلقون الطريق بسبب أزمة عطش في عز رمضان

قام، نهار اليوم، العشرات من سكان حي “عبان رمضان” بمدينة عين وسارة شمال ولاية الجلفة، طريق البيرين، بغلق الطريق الوطنى رقم 40.

واحتج السكان، على أزمة العطش الخانقة التي غابت عن حنفياتهم منذ أكثر من شهر.

مندّدين في ذلك بالمعاناة اليومية نتيجة غياب مياه الشرب بحنفياتهم في عز الصيف والشهر الفضيل، و كذا بسبب التذبذب الفادح في حال توفرها.

وكشف المحتجّون، الذين قاموا بحرق العجلات المطاطية و وضع الحجارة، في وجه حركة المرور، إنّ وقفتهم الاحتجاجية هذه، التي تسببت في خروج سكان هذا الحي للشارع، جاءت بسبب، انتشار الناموس و نقص الإنارة.

ويأتي ذلك، في ظل مكوث السكان بالبيت “الحجر الصحي” في عز “كورونا”، ومشكل “الماء الشروب”، الذي غاب هو الآخر عن حنفياتهم منذ أكثر من شهر.

ويرجع انقطاع المياه الشروب، بسبب تعطّل المضختان الموجودتان بـ “أولاد السعيد” التي تموّل بعض الأحياء بمدينة عين وسارة.

وأورد المحتجون، بأن المشروع الذي كلف خزينة الولاية “مئات الملايير”، إلا أنّ الكثير من أحياء المدينة “عطشى” بسبب سوء التوزيع وكذا الربط العشوائي للفلاحين بقناة المياء التي تمتد لعدة كيلومترات.

وطالب المحتجون، الجهات الوصية، بإيجاد حل مناسب في أقرب الآجال من أجل تزويد حيّهم بالماء الشروب، باعتباره المادة الأساسية التي لا يمكن الإستغناء عنها.

خاصة في فصل يشهد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، وتزامنه وشهر الصيام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مصالح وحدة المياه بعين وسارة، تغيب بها العديد من الإمكانيات لتصليح الوضع، على غرار “الرافعة” التي يتم استعمالها لتصليح الآبار والتي يضطرون لطلبها من شركة “كوسيدار” في كل مرة.