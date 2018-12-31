سكّير يقتـل عـم زوجتـه بطعنـات خنجـر لأنـه نهـاه عـن شـرب الخمـر في منزلـه!

الجريمة وقعت في ضاحية عين القلة بالغزوات في تلمسان

اهتزت ضاحية عين القلة التابعة إقليميا لدائرة الغزوات غرب إقليم ولاية تلمسان، في الساعات الأخيرة من يوم أمس، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها كهل.

وحسب مصادر محلية، فإن الجريمة وقعت عندما راح شاب يوجه طعنات خنجر لأحد أقاربه بعد مناوشات بينهما، ليرديه قتيلا على الفور.

وفي التفاصيل، قالت مصادر «النهار» إن الجاني والضحية في هذه الجريمة، هما شاب وعم زوجته، حيث كان الأول في حالة ثمالة تحت تأثير الخمر، ليتورط في ملاسنات مع عم زوجته الذي راح يلومه على المجاهرة بالمعصية وشرب الخمر في منزله العائلي، قبل أن يتطور الخلاف بينهما إلى مشادات.

وسرعان ما فعلت أم الخبائث فعلتها، وراح الشاب السكير تحت تأثير الخمر يسارع إلى جلب سلاح أبيض، وهو خنجر من الحجم الكبير، وراح يستعمله في توجيه طعنات غادرة وقاتلة لعم زوجته.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر النهار إن الضحية تلقى طعنات على مستوى الصدر، سببت له جروحا بليغة، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

وفيما لم يُعرف بعد مصير الجاني الذي اختفى عن الأنظار، سارعت قوات الأمن إلى التدخل بموقع الجريمة، أين جرى فتح تحقيق حول ملابسات وظروف ما حدث، في حين جرى نقل جثة الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي، في انتظار نتائج تقرير الطبيب الشرعي.