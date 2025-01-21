سلاحجي: “رئيسة اتحادية كرة اليد لم تقدم أي إضافة”

حمّل الحارس السابق للمنتخب الوطني لكرة اليد، عبد المالك سلاحجي، رئيس الاتحادية، كريمة طالب، جزء من مسؤولية الظهور المخيب لـ “الخضر” في مونديال 2025.

وأكد سلاحجي، الذي اعتزل اللعب دوليا عقب مونديال 2015 بقطر، بأن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، لا تتحمل كل المسؤولية. في المستوى المتواضع للمنتخب.

قبل أن يستدرك في تصريح لـ”النهار”: “لقد (يقصد كريمة طالب)، ورثت “مشاكل وكملت فيهم”.. الرئيس الذي يأتي يجب أن يجلب الإضافة وهو ما لم يحدث معها، وعليها تقبل الأمر”.

وفي السياق ذاته، أبرز سلاحجي، الذي يعتبر من خيرة حراس المرمى في تاريخ كرة اليد. وهو الذي توج مع “الخضر” ببطولة إفريقيا 2014، بأنه ليس ضد رئيسة الاتحادية.

وواصل: “ليس لدي أي مشكل مع رئيسة الاتحادية، لعبت كرة اليد لمدة 30 سنة، منها 17 مع المنتخب، وأنا من أهل البيت”.

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