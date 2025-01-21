سلاحجي: “ضعف البطولة الوطنية سبب تراجع المنتخب”

كشف الحارس السابق للمنتخب الوطني لكرة اليد، عبد المالك سلاحجي، بأن ضعف البطولة الوطنية، يعتبر أحد أسباب تراجع مستوى المنتخب.

ولدى حديثه لـ “النهار”، عن أسباب الظهور الباهت للمنتخب في مونديال 2025، قال سلاحجي: “حتى أنديتنا المحلية تعاني من مشاكل كثيرة، لاعبون لا ينالون مستحقاتهم، والتحضيرات للمنافسة ليست في المستوى”.

وواصل في السياق ذاته: “البطولة المحلية دائما ما تنطلق متأخرة، كل البلدان تنطلق بطولاتهم شهر سبتمبر. أما نحن فتنطلق شهر أكتوبر أو نوفمبر، وكل هذا يتسبب في تراجع مستوى المنتخب”.

مضيفا: “مولودية الجزائر مثلا، الذي حملت ألوانها لـ 14 سنة، وتوجت معها بـ 5 بطولات إفريقية. هي الآن في الدرجة الثانية، وحتى يرتقي المستوى، يجب أن تشارك المولودية وشبيبة سكيكدة وفرق أخرى في البطولة العربية والإفريقية.. هذا ما من شأنها أن يرفع المستوى لأن بطولتنا تحت المتوسط”.

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