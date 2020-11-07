سلاحجي يبدي استعداده للعودة إلى الخضر

أكد الحارس الدولي الجزائري، عبد المالك سلاحجي استعداده للعودة إلى المنتخب الوطني لكرة اليد، في حال تلقيه دعوة الناخب الوطني.

ونقلت (و.أ.ج)، تصريحات سلاحجي، أين قال: “إذا تمت دعوتي لتقديم إضافة إلى المنتخب الوطني، فسألبي الدعوة بكل مسؤولية”.

وأضاف حارس نادي الدحيل القطري لكرة اليد: “الجزائر منحتني الكثير، ومهما فعلت لن يكفي لأرد لها الجميل، وتلبية دعوة المنتخب الوطني، يعد واجبا وطنيا”.

وتأتي هذه التصريحات من عبد المالك سلاحجي (36 عاما)، بعدما أعلن في وقت سابق إعتزاله اللعب دوليا، عقب مشاركته رفقة الخضر في مونديال قطر 2015.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد، يتواجد ضمن المجموعة السادسة، لنهائيات كأس العالم 2021، إلى جانب كل من المغرب، البرتغال، وايسلندا.