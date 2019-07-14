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“سلاح جديد” للخضر قبل مواجهة “نيجيريا”

الرياضة
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“سلاح جديد” للخضر قبل مواجهة “نيجيريا”
بقلم إسماعيل عشاش

قامت عناصر المنتخب الوطني ساعات قبل المواجهة المُرتقبة أمام “نيجيريا” بإجراء حصة ما يُعرف بـ”الكريوثيرابي”، وهذا بعد نهاية حصتهم الصباحية.

وجاءت هذه الخطوة من الطاقم الطبي لمُحاربي الصحراء، من أجل السماح لزملاء رياض محرز من التخلص من الإرهاق الذي لازمهم.

ويُعرف بأن المُعالجة بغرف “التبريد” مُفيدة، وتسمح للعضلات بالإسترخاء، وتفادي الإصابات الناتجة عن التعب، كما تزيد من ترفع حجم “الأدريلانين”.

ويأمل “جمال بلماضي” ومُساعدوه أن تكون هذه الخطوة مُفيدة لعناصره من أجل تقديم أفضل ما لديهم في “ستاد القاهرة”.

وسيدخل بعد أقل من ساعتين مُحاربوا الصحراء أمام “النسور الممتازة”، حاملين آمال الجزائريين في التأهل للمربع الذهبي من الكان 2019.


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