سلاطني:”كنا نتمنى تواجد لاغا معنا في الألعاب المتوسطية لكن..”

كشف مُدرب المُنتخب الوطني، لأقل من 18 سنة، مراد سلاطني، أنه تمنى تواجد، يانيس لاغا، مع الخضر في الألعاب المتوسطية.

حيث قال، ابن مدينة عنابة، حول عدم استدعاء مُهاجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأحد.

“تمنينا أن يكون، لاغا، متواجدا معنا في منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المُقررة بوهران”.

قبل أن يُضيف:”اللاعب قدم موسم في المستوى وسجل 14 هدفا، لكن لا أعلم المُشكل الحقيقي وراء عدم قدومه ولم نستطع جلبه”.