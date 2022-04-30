سلاطني.. أجواء تربص المنتخب لأقل من 18 سنة رائعة

كشف مراد سلاطني مدرب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة عن موعد التربص المقبل التحضيري لمنافسة العاب البحر الابيض المتوسط.

كما قال سلاطني في تصريح للصفحة الرسمية لـ “الفاف” اليوم “نسعى لبرمجة المباريات الودية دولية بحضور كل اللاعبين. أغلبية اللاعبين يعرفون بعضهم البعض. لعبوا البطولة المغاربية سابقا. لهذا أؤكد أن الأجواء جيدة في رمضان”

كما أضاف “من جانبنا نعمل بكل جد. المبتغى من هذا التربص هو اختيار اللاعبين المحليين الأفضل”.

كما ختم ” بعد 24 ماي بالضبط. أغلب اللاعبين يختتمون البطولة الفرنسية والباكالوريا لهذا سندخل مباشرة في تربص البحر الأبيض المتوسط”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]